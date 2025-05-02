نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الجمعة 2 مايو 2025.. أجواء مائلة للحرارة نهارًا ونشاط للرياح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمطار خفيفة على السواحل.. ومصر بتتنفس شتا خفيف

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الجمعة، 2 مايو 2025، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تشير الهيئة إلى وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد

كما تتوقع الهيئة فرصًا لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وتشهد البلاد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات

القاهرة الكبرى: العظمى 25° م، الصغرى 16° م

الإسكندرية: العظمى 21° م، الصغرى 13° م

أسوان: العظمى 35° م، الصغرى 22° م

شرم الشيخ: العظمى 29° م، الصغرى 20° م

المنيا: العظمى 27° م، الصغرى 14° م

الغردقة: العظمى 29° م، الصغرى 21° م

تنصح الهيئة المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، وارتداء الملابس المناسبة لتقلبات درجات الحرارة بين النهار والليل، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة أثناء نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

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