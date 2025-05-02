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أحمد جودة - القاهرة - تمويل جديد من بريطانيا لعلاج المصابين الفلسطينيين في مصر

لدعم المرضى الفلسطينيين فى مصر الصحة العالمية تعقد اتفاقية تعاون مع بريطانيا.. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توقيع اتفاقية تمويل جديدة بقيمة مليون جنيه إسترليني مع حكومة المملكة المتحدة، تهدف إلى توفير خدمات طبية عالية الجودة للمرضى والمصابين الذين تم إجلاؤهم من غزة لتلقي العلاج في مصر.وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من جهود مستمرة لدعم المرضى الفلسطينيين، حيث سبق وأن قدمت المملكة المتحدة تمويلًا مماثلًا في وقت سابق، ليصل إجمالي الدعم إلى مليوني جنيه إسترليني.

ويهدف المشروع إلى دعم نحو 4،000 مريض، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة وإصابات خطيرة.

في وقت سابق من هذا العام، زار وفد رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية في مصر والسفارة البريطانية في القاهرة مستشفى العريش العام، أحد المستشفيات الرئيسية التي تستقبل المرضى من غزة.

تحدث أعضاء الوفد مع المرضى الفلسطينيين

خلال الزيارة، تحدث أعضاء الوفد مع المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون الرعاية، والتقوا بالطاقم الطبي في المستشفى، وتباحثوا مع ممثلين من وزارة الصحة والسكان المصرية لتقييم احتياجات المستشفى الطبية.

وفد مشترك من منظمة الصحة العالمية والسفارة البريطانية

وكان وفد مشترك من منظمة الصحة العالمية والسفارة البريطانية قد زار مستشفى العريش العام في شمال سيناء، أحد المستشفيات الرئيسية التي تستقبل المرضى القادمين من غزة. واطّلع الوفد على أوضاع المصابين وتفقد احتياجات الطواقم الطبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية.

صرحت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، بأن "مصر استقبلت أكبر عدد من المصابين الذين تم إجلاؤهم من غزة لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة، وتواصل علاجهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين في 170 مستشفى في 24 محافظة"

من جانبه، قال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي: "تلعب مصر دورًا محوريًا في مساعدة المحتاجين من غزة. تفخر المملكة المتحدة بالوقوف إلى جانب شركائنا المصريين ومنظمة الصحة العالمية في هذا الجهد المنقذ للحياة. سواء من خلال تمويل الرعاية الطبية في مصر أو دعم المرضى الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة، فإن التزامنا المشترك واضح: ضمان حصول المصابين والأكثر ضعفًا على الرعاية العاجلة التي يحتاجونها".

تُظهر هذه الاتفاقية التزامًا دوليًا متجددًا بدعم المرضى الفلسطينيين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.