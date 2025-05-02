أحمد جودة - القاهرة - بطاقة واحدة تضمن لك الإعفاء والتأمين والتوظيف.. إليك التفاصيل

بطاقة الخدمات المتكاملة مفتاح الجمع بين المعاشات لذوي الإعاقة.. تعرف على الشروط.. بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز جهودها لتنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة، التي أصبحت مفتاحًا رئيسيًا لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على عدد من المزايا، أبرزها الجمع بين معاشين.. بطاقة الخدمات المتكاملة مفتاح الجمع بين المعاشات لذوي الإعاقة.. تعرف على الشروط

وتُعد بطاقة الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية معتمدة تُصدرها وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة الصحة، تُثبت استحقاق الشخص للخدمات والامتيازات المقررة قانونًا لذوي الإعاقة. وتمنح البطاقة حامليها العديد من الحقوق، سواء في التوظيف، أو الإعفاءات، أو المواصلات، أو الرعاية الصحية والتعليمية

أبرز المزايا التي توفرها بطاقة الخدمات المتكاملة:

الجمع بين معاشين من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (معاش شخصي وآخر من أحد الوالدين، أو الجمع بين مرتب ومعاش).

إعفاء من الضرائب والجمارك على السيارات المجهزة طبيًا.

على السيارات المجهزة طبيًا. الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية .

. تخفيضات بنسبة 50% على وسائل النقل (مترو – قطارات – أتوبيسات).

(مترو – قطارات – أتوبيسات). الإعفاء من المصروفات الدراسية في مراحل التعليم الأساسي والجامعي.

في مراحل التعليم الأساسي والجامعي. أولوية في الحصول على وحدات سكنية حكومية .

. نسبة 5% من الوظائف الحكومية والخاصة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

تقديم تقرير طبي معتمد من المجالس الطبية المتخصصة يُثبت نوع ودرجة الإعاقة.

من المجالس الطبية المتخصصة يُثبت نوع ودرجة الإعاقة. التسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي ورفع المستندات المطلوبة.

ورفع المستندات المطلوبة. اجتياز الكشف الطبي المميكن في إحدى الوحدات الصحية المعتمدة.

خطوات التسجيل للحصول على البطاقة

الدخول إلى الرابط الرسمي: https://rdis.moss.gov.eg

ملء البيانات الشخصية بدقة.

رفع المستندات والتقارير الطبية المطلوبة.

انتظار تحديد موعد الكشف الطبي.

استلام البطاقة بعد الموافقة من خلال أقرب مكتب تأمينات أو وحدة تضامن.

تسعى الحكومة من خلال هذه البطاقة إلى تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع المصري. وتؤكد وزارة التضامن أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام المتقدمين، مع تسهيل الإجراءات الإلكترونية، وتقليل فترة الانتظار، لضمان حصول كل مستحق على حقوقه القانونية والإنسانية.