مراسل إكسترا نيوز: بدء تسجيل الحضور لأعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 مايو 2025 12:32 مساءً - أفاد مراسل إكسترا نيوز محمد حداد ببدء إجراءات تسجيل الحضور في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين صباح اليوم، وسط أجواء هادئة وتنظيم جيد داخل مقر النقابة بوسط القاهرة، موضحا أن لجان التنظيم بدأت عملها في استقبال الأعضاء والتحقق من بطاقاتهم النقابية تمهيدًا لانعقاد الجمعية رسميًا.

وأوضح حداد خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإقبال يتزايد تدريجيًا من قبل الصحفيين، فيما أبدى عدد من الحضور اهتمامهم بالمناقشات المرتقبة حول الملفات المهنية والنقابية المدرجة على جدول الأعمال، وعلى رأسها القضايا المتعلقة بحرية الصحافة وتحسين أوضاع الصحفيين الاقتصادية.

وأشار مراسل إكسترا نيوز، إلى أن نقابة الصحفيين شددت في وقت سابق على ضرورة حضور العدد القانوني لاكتمال النصاب، مؤكدة حرصها على إجراء النقاشات بشفافية والاستماع إلى مقترحات ومطالب أعضاء الجمعية العمومية.