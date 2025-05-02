أحمد جودة - القاهرة - الذهب يواصل النزيف: انخفاض جديد في أسعار المعدن الأصفر اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025.. انخفاضات متتالية تثير قلق المستثمرين.. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، 2 مايو 2025، تراجعًا ملحوظًا، مواصلةً سلسلة الانخفاضات التي بدأت في الأيام الماضية فقد سجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، انخفاضًا بقيمة 120 جنيهًا مقارنة بالأيام السابقة، ليستقر عند 4،615 جنيهًا دون مصنعية.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025.. انخفاضات متتالية تثير قلق المستثمرين

تفاصيل أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025

عيار 24 : 5،297 جنيهًا للجرام

: 5،297 جنيهًا للجرام عيار 21 : 4،615 جنيهًا للجرام

: 4،615 جنيهًا للجرام عيار 18 : 3،872 جنيهًا للجرام

: 3،872 جنيهًا للجرام الجنيه الذهب: 36،920 جنيهًا

أسباب تراجع الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025.. تأثرت أسعار الذهب محليًا بعدة عوامل، أبرزها انخفاض الأسعار العالمية للمعدن النفيس، حيث سجلت الأونصة تراجعًا في الأسواق الدولية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في تقليل الضغوط على الأسعار المحلية. كما أن تراجع الطلب المحلي على الذهب، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، أدى إلى هذا الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025.. توقعات مستقبلية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025.. يتوقع خبراء السوق أن تستمر أسعار الذهب في التذبذب خلال الفترة المقبلة، متأثرة بالتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية. وفي حال استمرار الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري وتحسن الأوضاع الاقتصادية، قد نشهد مزيدًا من التراجع في أسعار الذهب. ومع ذلك، فإن أي تقلبات في الأسواق العالمية أو تغييرات في السياسات النقدية قد تؤدي إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار

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