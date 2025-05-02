خالد البلشي يوجه رسالة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين: حضوركم مهم واختياركم هو علامة الطريق

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أحمد جودة - القاهرة - سجّل خالد البلشي، نقيب الصحفيين الحالي، والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، في كشوف الجمعية العمومية، وذلك بعد فتح باب التسجيل لإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، لاختيار النقيب، و6 من أعضاء المجلس.

وقال في تصريحات صحفية: “إن اليوم هو يوم الجمعية التي تقول كلمتها وهى صاحبة الكلمة العليا والرأي الأعلى ولا بد من احترام قرارها، وأعتقد أن اليوم للاحتفال والتقييم وتجاوز فيه كل ما حدث خلال الشهرين الماضيين”.

وأضاف: “إن التنافس الانتخابي الذي ظهر خلال الشهرين الماضيين يختفي بمجرد الدخول تحت سقف هذا الباب، ورسالتي للجمعية العمومية هي حضوركم مهم واختيار كم هو علامة الطريق للمرحلة القادمة”.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للصحفيين،منذ قليل، فتح باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية للنقابة، وذلك لإجراء انتخابات التجديد النصفي، حيث يشترط حضور 25% من الأعضاء المشتغلين والمسددين للاشتراكات وعددهم (10229) عضوًا، أي يلزم حضور وتسجيل 2558 عضوا.