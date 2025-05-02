نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالمحسن سلامة يحث الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على المشاركة في الانتخابات.. ويؤكد: زيادة غير مسبوقة في البدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجّل الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، في كشوف الجمعية العمومية للصحفيين، وذلك بعد فتح اللجنة المشرفة على الانتخابات باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية.

وقال عبدالمحسن في تصريحات الصحفية، إن اليوم يمثل أهمية كبيرة للجمعية العمومية؛ لأن حضورنا اليوم يمثل قوة النقابة وقوة الجمعية العمومية، ونحن بذلنا جهدًا كبيرًا خلال المرحلة الماضية، لتنفيذ البرنامج الانتخابي، وانا بالفعل بدأت في تنفيذه قبل الانتخابات.

وأضاف: “إن البدل سوف يشهد زيادة غير مسبوقة ولن تكون لمرة واحدة فقط، وسوف تليق بالجمعية العمومية والصحفيين، وأكد ضرورة المشاركة في هذا اليوم حتى نؤكد قوة جميعتنا العمومية”.

وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للصحفيين،منذ قليل، فتح باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية للنقابة، وذلك لإجراء انتخابات التجديد النصفي، حيث يشترط حضور 25% من الأعضاء المشتغلين والمسددين للاشتراكات وعددهم (10229) عضوًا، أي يلزم حضور وتسجيل 2558 عضوا.

وتجرى اليوم انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2025 لانتخاب النقيب رقم 25 و6 من أعضاء المجلس رقم 54 في تاريخ النقابة، وقد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام الكشوف النهائية للمرشحين، حيث بلغ عدد المرشحين 51 مرشحا بينهم 8 على مقعد النقيب و43 لعضوية المجلس.