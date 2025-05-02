خالد البلشي يسجل فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 مايو 2025 11:26 صباحاً - سجل الكاتب الصحفي خالد البلشي، المرشح على نقيب الصحفيين، اليوم الجمعة فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى دعوتها الخامسة.

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة .

وكان قد وجه مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الخامس للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح الجمعة 2 مايو 2025، وذلك إعمـالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).

‏‎وأوضح مجلس النقابة، يتضمن جدول الأعمال ما يلي :- ‎1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م). ‎2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده. ‎3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م. ‎4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء. ‎5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً. ‎6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. ‎وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الخامسة ( 25% ) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 16/5/2025م بحضور نفس النسبة ( 25 % ).