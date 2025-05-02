تعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الثالث الإعدادى 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 مايو 2025 11:26 صباحاً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد عقد امتحان نهاية العام الدراسى الجارى، أو امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025، لطلبة الشهادة الإعدادية أو الصف الثالث الإعدادى، موضحة أن الاختبارات يتم عقدها خلال الفترة من 31 مايو الجارى وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية وفق نظام البوكليت.

فيما أكدت المديريات التعليمية على أنه لا يوجد اختلاف فى مواصفة امتحان البوكليت بالفصل الدراسي الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية حيث أن الأسئلة بنفس مواصفة امتحان الفصل الدراسي الأول، حيث تعتمد الأسئلة على جزئيات مقالية واختيارية وصح وخطأ وأكمل وعلل أو بما تفسر حسب طبيعة كل مادة دراسية، مشيرة إلى الأسئلة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج والمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا للطلاب.