الزمالك يوضح: زيزو لم يتعرض لمضايقات حتى يشترط تعهد سلامته بالنادى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 مايو 2025 11:26 صباحاً - كشف مصدر بنادى الزمالك أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق لم يتعرض لأى مضايقات بالنادى منذ الانضمام للفريق وحتى أزمة انقطاعه عن التدريبات، والتى بدأت منذ 10 أبريل الماضى.

وقال مصدر لـ"صوت الأمة"، إن زيزو لم يحضر إلى النادى منذ آخر مران له بالنادى، وبالتالى كيف سيتعرض لمضايقات وهو منقطع عن التدريبات، بالإضافة إلى عدم حضوره جلسات التحقيق الثلاث التى تم تحديدها خلال الأيام الماضية وتخلف عنها رغم إخطاره بخطابات رسمية.

وأضاف المصدر أن اشتراط زيزو التعهد بسلامته للحضور للتحقيق ليس منطقياً، خاصة أنه لم يضايقه أحد بالزمالك خلال سنواته بالقلعة البيضاء، كما أن جلسات التحقيق الثلاث التى تم تحديدها انتهت، فأى جلسات يتحدث عن حضورها.

وكان زيزو اشترط تعهد مجلس الزمالك بسلامته للحضور إلى النادى، في الوقت الذى تقدم فيه محامى زيزو بشكوى ضد النادى لدى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، يتهم فيه مجلس إدارة الزمالك بترويع اللاعب وإهانته، وجاء بالشكوى التى تقدم بها محامى زيزو، أن مجلس إدارة الزمالك أراد إرغام اللاعب على التجديد، وقام أحد موظفى النادى بنزع صورة اللاعب من ملعب الناشئين.