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نقابة الصحفيين: فتح باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية

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نقابة الصحفيين: فتح باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 مايو 2025 11:26 صباحاً - فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة .

 

وكان قد وجه مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الخامس للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح الجمعة 2 مايو 2025، وذلك إعمـالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).

 

‏‎وأوضح مجلس النقابة، يتضمن جدول الأعمال ما يلي : 

 

‎1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس  2023م). 

 

‎2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده. 

 

‎3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م. 

 

‎4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء. 

 

‎5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في  اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً. 

 

‎6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. ‎وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الخامسة ( 25% ) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 16/5/2025م بحضور نفس النسبة ( 25 % ).

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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