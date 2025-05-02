الأهلي يعلن شروط رحيل وسام أبو علي خلال ميركاتو الصيف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 مايو 2025 10:29 صباحاً - أبلغ مسئولو النادي الأهلي، وسام أبو علي مهاجم الفريق بالموافقة على أي عرض إحتراف يأتي له خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ، لكن الأهلي اشترط التفاوض بخصوص هذا العرض بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا، والأهم أن يكون العرض المالي مُغر للغاية ولا يقل عن 6 أو 7 ملايين دولار من أجل إتمام الصفقة.

وأكد مسئولو الأهلي للمهاجم الفلسطيني أن إدارة النادي لا تمانع في عودة اللاعب إلى الدوريات الأوربية مُجدداً لكن لابد أن يكون المقابل المالي مناسب لحجم ومكانة الأهلي واللاعب.

وارتبط اسم وسام أبو علي بعدة عروض خارجية خلال الفترة الأخيرة أبرزها من ألمانيا وتركيا وفرنسا ، وفتح اللاعب مع إدارة الأهلي هذا الملف فما كان من مسئولو القلعة الحمراء إلا التأكيد له على إنها لن تقف في طريقه طالما كان العرض مناسب للطرفين وسيتم بعد إنتهاء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي سيلعب فيها المارد الأحمر ضمن المجموعة الإولى مع إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

من جانبه ، قال عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي، أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام بتروجت في الدوري التي فاز فيها الاهلي ٣-٢، موضحاً أن اللاعبين تجاوزا صدمة الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة الماضية أمام صن داونز بفضل خبراتهم الطويلة وقدرتهم الجيدة على التعامل مع مثل هذه المواقف ، وشدد النحاس على أن الفوز هام في بطولة الدوري كما أن الفريق سيواصل العمل من أجل الفوز في باقي المباريات.

وأوضح النحاس خلال المؤتمر الصحفي أن اللاعبين قدموا مباراة قوية استحقوا عليها الإشادة أمام منافس قوي يقدم موسمًا مميزًا للغاية، وأن الأهلي خلق العديد من الفرص التي أهدر الكثير منها على مدار شوطي اللقاء.

وأضاف: الفوز كان مهمًّا بعد الخروج من بطولة إفريقيا، وتحدثنا كثيرًا مع اللاعبين عن أهمية الفترة المقبلة، وقد لمست حالة من الترابط بين الجميع، وهو ما كان سببًا أساسيًّا في الفوز.

وأكمل: حققنا مكاسب عديدة بعد الفوز وحصد النقاط الثلاث واستعادة أكثر من لاعب لحساسية التهديف، وقد واجهنا صعوبة خلال اللقاء خاصة مع الفرص المهدرة وإصابة أشرف داري.

وألمح النحاس إلى أن علي معلول يمثل قيمة كبيرة وأن جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة ضمن حساباته، وأن اختيار مجموعة محددة يرجع إلى ظروف وسيناريو كل لقاء، وهو أمر يتغير مع كل مواجهة.

وحرص القائم بأعمال المدير الفني على توجيه الشكر إلى جماهير النادي التي حضرت اللقاء، وكل من دعم اللاعبين، ودورهم في منح دوافع كبيرة للاعبين بشكل عام.