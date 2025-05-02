مرور القاهرة: كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط مسطح كوبرى التسعين بالتجمع منعا للزحام

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 مايو 2025 10:29 صباحاً - تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات منتشرة بمحيط غلق كلى لمسطح كوبرى التسعين بالاتجاه القادم من محور التسعين الجنوبى تجاه الطريق الدائرى لمدة 15 يوما منعا لزحام المركبات ورصد اى كثافات وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامناً مع استكمال أعمال إحلال وتجديد خط مياه شرب بمحور التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة، ما يستلزم الغلق الكلى لمسطح كوبرى التسعين بالاتجاه القادم من محور التسعين الجنوبى تجاه الطريق الدائرى، وتحويل الحركة المرورية للقادم من محور التسعين الجنوبى تجاه الطريق الدائرى إلى مطلع كوبرى التسعين واستخدام مطالع ومنازل كوبرى التسعين تجاه الطريق الدائرى إلى طريق السويس، إعتباراً من يوم الخميس 1 مايو ولمدة 15 يوما.

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.