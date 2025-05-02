اتحاد الكرة يحصل على موافقة الزمالك وبيراميدز لإقامة نهائى كأس مصر بالإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 مايو 2025 10:29 صباحاً - حصل اتحاد الكرة على موافقة ناديى الزمالك وبيراميدز، على خوض مباراة نهائى كأس مصر للموسم الحالى، فى الإمارات بدلا من إقامتها فى مصر، على أن يتم تحديد الموعد وتفاصيل المباراة وتوقيع العقود فى وقت لاحق.

وتلقى اتحاد الكرة عرضاً لإقامة مباراة نهائى كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز خارج مصر، وتحديدا بدولة الإمارات، على أن تقام المواجهة المرتقبة، فى يونيو المقبل بدلا من من 20 مايو الجارى، خاصة أن الفترة من 2 حتى 10 يونيو المقبل تتبع الأجندة الدولية ويحق للمنتخبات طلب لاعبى الزمالك وبيراميدز المحترفين للانضمام لصفوفها فى هذه الفترة.

وبلغ الزمالك النهائى بعد سلسلة انتصارات حاسمة، بدأها بالفوز على أبو قير للأسمدة (2-0)، ثم التفوق على مودرن سبورت (2-1)، وتخطى سموحة (4-2)، قبل أن يحسم مواجهة سيراميكا فى نصف النهائى (2-1).

أما بيراميدز، الذى يسعى لتأكيد هيمنته على البطولة، فقد بدأ مشواره بانتصار كبير على المنصورة (3-0)، تلاه فوز على المقاولون العرب (2-0)، ثم إنبى (2-1)، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلى (4-0) فى نصف النهائى.