نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق وتشميع محلين شهيرين للألبان والحلويات في الجيزة لمخالفة التراخيص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مسؤول داخل محافظة الجيزة، أنه تم تنفيذ حملا مكبرة من قبل أحياء إمبابة وبولاق الدكرور، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع محلين شهيرين متخصصين في بيع الألبان والحلويات، وذلك لمخالفتهما الاشتراطات وعدم حصولهما على التصاريح والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

وأضاف المصدر أن الحملة تأتي في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع والتصدي للمخالفات.

لافتًا إلى أن المحافظة مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المنشآت المخالفة، حفاظًا على الصحة العامة وحقوق المواطنين.

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