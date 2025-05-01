مستشار الرئيس للصحة: الجميع معرض للأزمات الصحية أثناء الطقس المحمل بالاتربة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 11:34 مساءً - قال الدكتور عوض تاج الدين أستاذ الامراض الصدرية ومستشار الرئيس للشئون الصحية، إن الرياح والاتربة قد تؤثر على المرضى وغير المرضى، والبعض بعد مواجهة المشاكل الطقسية والبيئية قد يتحولوا إلى مرضى ونحن نواجه تغيرا الجو المفاجئ ووجود اتربة وعواصف أو تيارات هواء شديدة.

وأضاف خلال مداخلة بتقنية الفيديو ببرنامج مساء DMC مع الإعلامى أسامة كمال المذاع على قناة DMC: وأكد ان الاتربة والادخنة خطيرة جدا على الجهاز التنفسى ، وربنا خلق قوة دفاعية في الجهاز التنفسى للإنسان تبدأ من الأنف وحتى الجهاز التنفسى السفلى .

وتابع: من الجيد أن الأرصاد الجوية حذرت مبكرا، كما أن أجهزة الدولة تدخلت وأعطت إجازات حفاظا على التلاميذ، لافتا الى ان المصابين باى أمراض تنفسية هم الأكثر عرضة للخطر، وقد يصابون بالربو، ولابد أن يستريحوا في المنزل خلال هذه الازمة وإذا كان مضطرا للنزول فعليه أن يرتدى الكمامة أو يضع منديلا مبللا، للحد من زيادة الاعراض والوقاية هنا مهمة .