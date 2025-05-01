نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 11 طنًا أدوية ومكملات غذائية وسلعًا منتهية الصلاحية داخل مخزن بإمبابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين بتمشيط الأسواق والمحال والمخازن من السلع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتكثيف الحملات لضبط المخالفين على مدار الأسبوع.

وفي ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة وبالتعاون مع مديرية التموين من ضبط مخزن أدوية ومكملات غذائية وسلع ومنتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي مضبوطات 11 طنًا وذلك بمنطقة إمبابة قبل عرضها وطرحها بالأسواق للمواطنين

شملت المضبوطات ٥ أطنان أدوية ومستحضرات تجميل ومكملات غذائية وألبان أطفال بالإضافة إلى 6 أطنان مربى وكاتشب وخل وصوصات ولانشون وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة من خلال حي إمبابة وإدارة التموين بالمنيرة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لأي محاولات للإضرار بصحة المواطنين أو التلاعب بالسلع التموينية والغذائية مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بكافة القطاعات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين حفاظًا على الصحة العامة.

وفي نفس السياق وانطلاقًا من الدور الرقابي لمحافظة الجيزة وأجهزتها المعنية وفي إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تمكنت مديرية تموين الجيزة من ضبط كمية مهربة من سماد اليوريا المدعم ومحظور تداوله بالأسواق حيث تم التحفظ على كمية مقدارها 150 شيكارة سماد والسيارة المستخدمة في النقل كما تم ضبط عدد 13 شيكارة دقيق مدعم مهرب وذلك بدائرة مركز منشأة القناطر.

وأشار مدير مديرية التموين إلى أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات بأحد المطاحن التابعة لوزارة التموين على ذمة المحضر وجارٍ العرض على النيابة العامة.

شهدت الحملات تواجد أشرف بكر رئيس حي إمبابة ومتابعة السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة

IMG-20250501-WA0121

IMG-20250501-WA0116

IMG-20250501-WA0119

IMG-20250501-WA0122

IMG-20250501-WA0115

IMG-20250501-WA0118

IMG-20250501-WA0117

IMG-20250501-WA0120

IMG-20250501-WA0113