نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين": عيادتان للطوارئ وسيارة إسعاف خلال الانتخابات بالتعاون مع مستشفى الزهور بأكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص نقابة الصحفيين على سلامة أعضائها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة خلال انتخابات التجديد النصفي، أعلنت النقابة عن تخصيص عيادتين للطوارئ داخل مبنى النقابة، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف مجهزة، بالتعاون مع مستشفى الزهور بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستعدادات الشاملة التي تنفذها اللجنة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، قائلًا: “نحرص على توفير بيئة آمنة ومريحة للزملاء خلال يوم الانتخابات، خاصة في ظل الإقبال الكبير المتوقع وارتفاع درجات الحرارة، لذلك تم التنسيق مع مستشفى الزهور بأكتوبر لتقديم خدمات طبية عاجلة داخل النقابة وعلى مدار اليوم".

ومن جانبه، قال محمد الجارحي، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية: “حرصنا على أن تكون الترتيبات الطبية على أعلى مستوى، سواء من حيث التجهيزات أو الكوادر الطبية. وجود العيادتين وسيارة الإسعاف هو جزء من مسؤوليتنا في تأمين الزملاء وتقديم الدعم الطبي الفوري حال الحاجة. وسنواصل المتابعة لحظة بلحظة طوال اليوم الانتخابي، لضمان تقديم الرعاية المطلوبة في الوقت المناسب، بما يليق بزملائنا وبمكانة النقابة.”

وتتضمن الترتيبات الطبية ما يلي: