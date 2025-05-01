أكرم القصاص لـ"إكسترا نيوز": "رواد فيسبوك يميلون للمبالغة والسوشيال ميديا غيّرت ثقافتنا"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 10:29 مساءً - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إن وسائل التواصل الاجتماعي أثرت بشكل عميق على فكر وسلوك المجتمعات، وخصوصًا ثقافة التناول الإعلامي. وأوضح أن "شيمة أهل الفيسبوك" هي المبالغة وتضخيم الأمور، وهو ما انعكس بدوره على كثير من الصحفيين والمحتوى الإعلامى المتداول.

وأضاف القصاص، خلال تغطية خاصة عن إنتخابات نقابة الصحفيين المقررة غداً، من تقديم الإعلامي شادي شاش، على قناة "إكسترا نيوز"، أن السوشيال ميديا أسهمت في نشر حالة من الفوضى المعلوماتية، وأثّرت على الذوق العام في تقييم الأحداث والمواقف، مشيرًا إلى أن هناك تراجعًا في الالتزام بالمعايير المهنية بسبب التأثر بهذه المنصات.

وأشار إلى أن الصحافة لم تعد بمعزل عن هذا التأثير، حيث أصبح الصحفيون أنفسهم يتعاملون مع "فيسبوك" و"تويتر" كمصادر رئيسية أو كمنصات تفاعلية تؤثر فى خط إنتاجهم، سواء بالسلب أو الإيجاب.

وشدد القصاص على أن ما يقدمه بعض المستخدمين من محتوى فردي مدعوم بالمتابعة والمشاركة، يؤثر على المؤسسات الإعلامية التقليدية، التي باتت تعاني من صعوبة تحقيق العائد من المحتوى الجاد أو الاحترافي على تلك المنصات.