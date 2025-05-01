نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام العيسوي يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال: الحرفيون ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري وجموع العمال، بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بالدور الريادي الذي تقوم به القيادة السياسية في دعم العمال، وتعزيز مكانتهم داخل المجتمع، وتوفير بيئة عمل تحفظ كرامتهم وتحفّز إنتاجهم.

وأكد “العيسوي” أن توجيهات الرئيس السيسي المتواصلة بشأن تحسين أوضاع العمال تعكس إيمان الدولة العميق بأهمية الاستثمار في الإنسان، لافتًا إلى أن العمال، وبشكل خاص الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة، يمثلون دعامة أساسية في عملية البناء والتحديث التي تمر بها مصر حاليًا في كافة المجالات.

وأوضح رئيس المجلس التصديري أن عيد العمال هو مناسبة وطنية هامة للاحتفاء بجُهد لا ينقطع، يُقدمه ملايين من المصريين في مواقع الإنتاج والخدمات، مؤكدًا أن عمال مصر هم الشريك الحقيقي في التنمية، وهم الأيدي التي تبني مستقبل الجمهورية الجديدة.

كما دعا “العيسوي” إلى تعزيز دعم الحرفيين من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير برامج تدريب وتأهيل تواكب التطورات الحديثة، إلى جانب التوسع في تسويق منتجاتهم محليًا ودوليًا، مشددًا على أن دعم هذه الفئة يُعد استثمارًا مباشرًا في الاقتصاد الوطني، وفرصة حقيقية لإحياء التراث المصري وتعزيز القدرة التصديرية للدولة.

واكد “العيسوي” علي التزام المجلس التصديري للحرف اليدوية بمواصلة دعم جهود الدولة في تمكين العمال والحرفيين، والمساهمة في توفير فرص عمل لائقة تضمن حياة كريمة لكل مواطن، وتُسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.