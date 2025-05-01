شبورة وعاصفة ترابية ... توقعات بخصوص درجات الحرارة غدًا الجمعة والسبت

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 08:33 مساءً - يسود في الأيام القادمة طقس غير منتظم، تمر على مصر كافة الأشياء، درجة الحرارة المرتفعة في الساعات الأولى من النهار، إلى البرودة الشديدة في الليل.

بالنسبة لطقس غدًا الجمعة الموافق ٢ مايو، تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والصحراوية، وبالقرب من المسطحات المائية، مع وجود احتمالية من سقوط أمطار خفيفة على بعض مدن السواحل الشمالية.

من المتوقع أيضًا أن تنشط الرياح، وهذا يعني إثارة الأتربة، وخاصة في المناطق المكشوفة، كالبحر الأحمر، ومدن القناة، والقاهرة والمدن البحرية.

أما بالنسبة لطقس يوم السبت الموافق ٣ مايو، وجود شبورة صباحية تتمايز من كونها خفيفة ومتوسطة، وهي متقطعة خلال الساعات الأولى في الصباح، أما بالنسبة للرياح فتهب على بعض الأماكن في سيناء، وتكون متقطعة أيضًا.