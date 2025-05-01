رسالة من المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وخالد البلشي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 07:29 مساءً - أكد المرشحان على مقعد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، وخالد البلشي، أنهما متمسكان بقوة ووحدة وقيم النقابة، وذلك قبل يوم من انعقاد انتخابات نقابة الصحفيين المقررة غدا /الجمعة/.

وقال المرشحان في رسالتهما المشتركة اليوم /الخميس/ : "كما التقينا في اليوم الأول للانتخابات لنؤكد أن تنافسنا شريفٌ وعماده حضوركم، فإننا نؤكد أن غدًا سيكون يومًا للتنافس الشريف، وفرصةً لتأكيد وحدتنا وتماسكنا".

ودعا المرشحان جميع الزملاء إلى تقديم نموذجٍ يُحتذى به في التنافس الديمقراطي أمام من ينتظرون هذا اليوم، وقالا: "الزميلات والزملاء.. سنبقى زملاءَ ورفاقَ دربٍ في مهنةٍ عظيمة، وغدًا نبدأ يومًا جديدًا نجتمع في نهايته تحت مظلة وحدة الجمعية العمومية، متكاتفين لتحقيق أهداف الجماعة الصحفية، متمسكين بقوة وحدتنا وقيمنا التي توارثناها؛ لبناء نقابة تليق بنا جميعًا... عاشت وحدة الصحفيين .. عاشت وحدة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين".