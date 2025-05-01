نائب رئيس اتحاد العمال لـ“ إكسترا نيوز”: نظام الأجور فى مصر تغير كثيرا منذ تولى الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 07:29 مساءً - قال مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن نظام الأجور في مصر تغير وتحرك بسرعة ملحوظة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، حيث كان يعانى هذا الملف من الثبات والجمود المتواصل.

وأكد الأستاذ مجدي بدوي، خلال لقائه ببرنامج “مال وأعمال” المذاع عبر فضائية “ إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية تعمل بكل جهودها على تحسين أوضاع العاملين بها، وتوفير حياة كريمة له.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة، قائلًا:" الدولة لاكانت تعرف عن هذه الفئة حاجة، ولا الفئة دى كانت تعرف حاجة عن الدولة".

وأشار إلى أن الدولة المصرية منحت هذه الفئة الكثير من المنح والحوافز المالية، وهذه الفئة تحصل على 6 منح من الدولة، وكل منحة قدرها 1500.