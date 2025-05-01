بدء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2025 بشركة مصر الوسطى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 07:28 مساءً - أعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عن بدء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2025، اليوم الخميس 1 مايو، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وتشمل خدمات الشركة خمس محافظات هي: المنيا، وأسيوط، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، وتوفر إمكانية الاطلاع على الفواتير وسدادها إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى مقرات الشركة.

تتيح الشركة للمشتركين الاستعلام عن الفاتورة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي، ثم اختيار القطاع (المحافظة)، والفرع التابع له المشترك، وإدخال رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام، لتظهر الفاتورة الحالية إلى جانب فاتورتين سابقتين، مع إمكانية التأكد من صحة البيانات المدخلة في حال عدم ظهور الفاتورة.

ولتسهيل الدفع، أتاحت شركة مصر الوسطى عدة طرق لسداد الفاتورة إلكترونيًا، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، عبر اختيار خدمة "دفع الفواتير" وتسجيل الدخول باستخدام رقم المحمول وكلمة المرور، أو إنشاء حساب جديد، ثم إدخال رقم العداد وكود السداد الإلكتروني، والدفع عبر خدمة "فوري".

كما توفر الشركة العديد من وسائل الدفع الأخرى، منها المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى 12 محفظة بنكية تابعة لعدد من البنوك، منها: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، CIB، بنك الإسكندرية، كريدي أجريكول، بنك الإسكان والتعمير، QNB، بنك عودة، بنك قناة السويس، والبنك الكويتي الوطني (NBK).

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود وزارة الكهرباء لتيسير الخدمات للمواطنين، وتوسيع الاعتماد على الوسائل الرقمية، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز كفاءة التحصيل، خاصة مع تطور الخدمات الإلكترونية وارتفاع معدل استخدامها بين المواطنين.