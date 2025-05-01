برواتب تصل لـ400 ألف جنيه.. وزارة العمل: 558 فرصة عمل فى القطاع الهندسى بالسعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 06:32 مساءً - تستمر وزارة العمل، في تلقى طلبات التقديم على 558 فرصة عمل للكوادر المصرية للعمل في مجال القطاع الهندسي بإحدى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض، والإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،والإدارة العامة للتشغيل.

ودعت الوزارة الشباب المتخصص في المجالات المطلوبة، تقديم السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي [email protected] ، علما بأن باب التقديم قد بدأ الأربعاء الماضى، ويستمر لمدة 5 أيام.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن مميزات هذه الفرص الجديدة أن الشركة تتحمل الإقامات وتجديدها، ونقل الكفالة أو التأشيرة ،والتأمين الطبي ، وكذلك تذكرة الطيران ذهاب وعودة ،عند استحقاقات الإجازات السنوية.