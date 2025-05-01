الصحة تطلق برنامج تدريبي للأطباء لتحسين جودة الرعاية الصحية بالقاهرة والجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 06:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق برنامج تدريبي متكامل لتأهيل الأطباء ومقدمي الخدمة بمحافظتي القاهرة والجيزة، بالتعاون مع جامعة "أتول" الإنجليزية، وبمشاركة الدكتور محمد أنسي، ممثل الجامعة في الشرق الأوسط، ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الفرق الطبية وتحسين بيئة العمل داخل الوحدات الصحية، بما يسهم في تعزيز رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة.

ويشارك في البرنامج 42 من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة، يمثلون 20 وحدة ومركز رعاية صحية، حيث يتدربون على مجموعة من المهارات العلمية والعملية، من بينها: أساليب الدعم النفسي للمريض، بناء علاقات فعالة، وآليات تحسين بيئة العمل داخل الفرق الصحية، بالإضافة إلى التواصل الفعّال كعنصر أساسي في تطوير الخدمة.

وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والمشرف على المجلس القومي للسكان، أن البرنامج يعد مرحلة أولى ضمن خطة أوسع لتعميمه على باقي المحافظات تدريجيًا، ويشمل تقييمًا أوليًا للمراكز بعد التدريب، ثم تقييمًا لاحقًا بعد ثلاثة أشهر لقياس مدى تحقق الأهداف التدريبية، وتحسين مستوى الخدمة واستقرار الأداء داخل الوحدات الصحية.

وأكدت الألفي أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ أهداف الخطة العاجلة للسكان والتنمية، التي تسعى إلى تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، مشيرة إلى أن البرنامج حظي بتأييد كبير من الأطباء نظرًا لأهميته في دعم المنظومة الصحية وتحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وكفاءة.