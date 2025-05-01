نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور| تقدم ملحوظ في تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت لقطات جوية حديثة تقدمًا كبيرًا في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، والذي يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي المستدام بالمدينة.

يمتد المشروع على طول 21.7 كيلومترًا من محطة أبو قير وحتى محطة مصر، ويضم 20 محطة (6 سطحية و14 علوية). يشمل المسار 6.5 كم في مستوى سطح الأرض من محطة مصر وحتى ما قبل الظاهرية، ثم يتحول إلى مسار علوي بطول 15.2 كم حتى أبو قير.

أبرز الأعمال الجارية بالمشروع:

تركيب الكمرات على الكباري بين عدد من المحطات الحيوية، منها: المندرة – العصافرة، العصافرة – ميامي، ميامي – سيدي بشر، سيدي بشر – محمد نجيب. كما تتواصل الأعمال في مناطق المندرة – المنتزه، وموقع المناورة قبل محطة أبو قير.

تنفيذ الخوازيق والقواعد والأعمدة بمحطات طوسون، العصافرة، وكفر عبده، مع انطلاق الأعمال في باقي المحطات.

تقدم أعمال البنية التحتية في ورشتي المشروع بأبو قير وكفر عبده، مع بدء بناء ورشة العمرة الجسيمة بكفر عبده.

فوائد المشروع:

إلغاء المزلقانات والمعابر العشوائية لضمان التشغيل الآمن.

تخفيف الزحام المروري وتقليل زمن الرحلة إلى النصف.

رفع الطاقة الاستيعابية من 2850 إلى 60 ألف راكب في الساعة بالاتجاه الواحد.

زيادة سرعة التشغيل من 25 إلى 100 كم/ساعة.

تشغيل يعتمد على الكهرباء النظيفة لتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات.

تكامل النقل:

يرتبط الخط الجديد بعدة وسائل مواصلات حيوية، منها:

محطة مصر: ربط مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية.

سيدي جابر: ربط مع خط السكة الحديد وترام الرمل.

فيكتوريا: ربط مع ترام الرمل.

المعمورة: ربط مع خط سكة حديد رشيد.