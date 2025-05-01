نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل نظام التقييم الجديد في امتحانات الثانوية العامة 2025: أسئلة متنوعة وتركيز على الفهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 وفق مواصفات جديدة تهدف إلى تطوير نظام التقييم وقياس الفهم الحقيقي للطلاب بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين.

ويعتمد النظام الجديد على تنوع الأسئلة بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية القصيرة، حيث تمثل الأسئلة المقالية 15% من الامتحان بينما تشكل أسئلة الاختيار من متعدد 85%.

وتراعي صياغة الأسئلة قياس مستويات متعددة من التفكير، منها الفهم البسيط والتحليل والتطبيق والتفكير النقدي، لتحقيق مبدأ التقييم العادل القائم على الفهم والاستيعاب.

في مادة اللغة العربية يتضمن الامتحان 55 سؤالًا، من بينها أربعة أسئلة مقالية، فيما تأتي باقي الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد.

ويشمل امتحان اللغة الإنجليزية 42 سؤالًا، منها ثلاثة أسئلة مقالية. أما في المواد العلمية مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء، فيتكون كل امتحان من 46 سؤالًا، بينها من سؤالين إلى ثلاثة أسئلة مقالية قصيرة، والباقي أسئلة اختيار من متعدد موزعة بدقة لضمان التوازن في التقييم.

وتتبع نفس الآلية في مواد التاريخ والجغرافيا، حيث يحتوي كل امتحان على 46 سؤالًا، منها سؤالان مقاليان فقط.

تُعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك، الذي يسمح للطلاب باصطحاب كتيب المفاهيم داخل اللجان، ما يعزز من قدرة الطالب على توظيف المعلومات واستخدامها في سياقات مختلفة بدلًا من حفظها فقط.

وتهدف الوزارة من خلال هذا النظام إلى تنمية مهارات التفكير والتحليل وربط المعلومات، ما يتطلب من الطلاب الاستعداد الجيد والتدريب على أنواع الأسئلة المختلفة.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد 15 يونيو 2025 وتستمر حتى الخميس 10 يوليو.

وتدعو الوزارة الطلاب إلى الاستفادة من النماذج الاسترشادية المتاحة والتدريب على الأسئلة المقالية والموضوعية لاكتساب المهارات المطلوبة للتعامل مع نظام التقييم الجديد بثقة وكفاءة.