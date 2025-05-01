نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز 27 عالِمًا بجوائز التميز والتقدير بجامعة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2024-2025 بأنواعها: التميز، والتقديرية، والرواد، والتفوق العلمي، والتشجيعية، حيث فاز بالجوائز 27 عالمًا وباحثًا من مختلف القطاعات الأكاديمية بها ثلاثة جوائز مناصفة.

وتوجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالتهنئة لعلماء جامعة القاهرة وباحثيها الفائزين بجوائز الجامعة لهذا العام، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية وجهودهم البحثية الرائدة التي تواكب أولويات الدولة المصرية وتخدم أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن هذه الجوائز تمثل أحد أهم أدوات الجامعة لتحفيز التميز الأكاديمي والبحثي، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على الإبداع والابتكار، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة في إنتاج المعرفة وخدمة قضايا التنمية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن لجان التحكيم ضمت كبار الأساتذة من الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنه تم تطوير معايير جوائز الجامعة لتواكب التغيرات العالمية في البحث العلمي، منها استحداث عدد من المعايير الجديدة مثل الحداثة والنوعية فيما يتعلق بالبحث العلمي، وارتباط الأبحاث العلمية بخطط التنمية ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن علماء الجامعة الفائزين بالجوائز ينتمون إلى مختلف التخصصات العلمية مما يؤكد اتساع دوائر الاهتمامات البحثية والأكاديمية وتطبيق اتجاه التخصصات المتعددة والبينية، فى ضوء رؤية الجامعة واستراتيجيتها وبما يتوافق ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن عملية الترشح والفحص تمت بشفافية وموضوعية تامة من خلال لجان تحكيم متخصصة، وأن الجوائز تُعد حافزًا حقيقيًا للباحثين لمواصلة الابتكار والتميز.

وجاء إعلان نتائج الفوز بجوائز الجامعة على النحو التالي:

في جوائز التميز، وعددها جائزة واحدة لكل مجال، فازت الدكتورة هبه أحمد عبد السلام نصار بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتورة هالة حلمي السعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتور خالد أبو السعود محمود إبراهيم بكلية الطب البيطري مناصفة مع الدكتور حسني عوض حسن البنا بكلية الطب البيطري في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، والدكتور أحمد جلال حلمي عبده بكلية العلوم في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة.



وفي جوائز الجامعة التقديرية، وعددها جائزة واحدة في كل مجال، فاز الدكتور عمر محمد أحمد عبد الكريم بكلية الآثار في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتور طارق عبد الصادق عثمان بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتورة أماني علي احمد الخولي من كلية الطب في مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور أحمد سمير محمد شحاته بكلية الطب البيطري في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، والدكتور أشرف محمد عبد الرحمن أبو سعده بكلية الطب البيطري في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة.



وفي جوائز الرواد، وعددها ٣ جوائز بواقع جائزة واحدة في كل مجال، فاز الدكتور حامد عبد الرحيم أحمد عيد بكلية العلوم في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية، والدكتورة ثناء محمود متولي شنب من كلية العلوم مناصفة مع الدكتور عوض عباس رجب محمد بكلية الزراعة في مجال العلوم الأساسية، والدكتور وائل محمد خليل الدجوي بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية.



وبالنسبة لجوائز الجامعة في التفوق العلمي، وعددها ٤ جوائز بواقع جائزة واحدة لكل مجال، فازت الدكتورة نسمة علي محمود صالح بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتورة رحاب نبيل محمد بكلية الصيدلة في مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور عبده عبده عبداللاه محمد بكلية العلوم في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، والدكتور ياسر عطية عطية عوض خليفة بالمعهد القومي لعلوم الليزر في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة.

وفي جوائز الجامعة التشجيعية، فاز في مجال العلوم الكيميائية كل من الدكتورة ريم جمال محمود دغيدي بكلية العلوم، والدكتورة دميانه بدري حلمي حنا بكلية العلوم، وفي مجال العلوم الزراعية فازت كل من الدكتورة مروة محمد صلاح الدين ابراهيم بكلية الطب البيطري، والدكتور فؤاد محمود فؤاد الشغبي بكلية الزراعة، وفي مجال العلوم الطبية فاز كل من الدكتورة رباب حامد سيد حسن بكلية الصيدلة، والدكتور احمد عبد المنعم محمد كردي بكلية الطب، والدكتورة مني توفيق كاشف محمد بكلية الصيدلة، والدكتورة مي احمد عبد المولي بكلية الصيدلة مناصفة مع الدكتورة هدي الله محمد سيد محمد بكلية الصيدلة.