كشف ملابسات سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 05:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (عاملين بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم "مصابان بسحجات بالجسم" ) بتضررهما من قيام شخصين.. وبحوزتهما (فرد خرطوش ، سلاح أبيض ) بالدخول لمخزن الشركة محل عملهما وتقييدهما تحت تهديد السلاح وسرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة ، وكذا الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة ولاذا بالفرار .

بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (أحد المبلغان بالإشتراك مع 5 آخرين من بينهم 3 عمال بذات الشركة ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (3 أسلحة بيضاء ، فرد خرطوش ، دراجة نارية، المبلغ المالى المستولى عليه ) ، وبمواجهتهم إعترفوا أنه نظراً لعمل بعضهم بالشركة محل الواقعة وعلمهم بوجود مبالغ مالية داخل الخزينة إتفقوا فيما بينهم على إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .