القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لجلب وتوزيع المواد المخدرة ومصرع عناصرها عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 05:33 مساءً - فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم جلب وتوزيع المواد المخدرة وتوجيه الضربات الإستباقية.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية تضم (عدد 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم فى جنايات أبرزها "مخدرات ، سرقة بالإكراه ، سلاح") بجلب وتوزيع كميات من المواد المخدرة مُتخذين من إحدى الجزر النيلية بالقليوبية مركزاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لتعزيز سطوتهم الإجرامية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى.. حيث بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعهم.. وضُبط بحوزتهم (45 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو ، هيروين ، آيس ، حشيش ، حشيش إصطناعى" - 10 قطع أسلحة نارية متنوعة – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).. هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (15 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.