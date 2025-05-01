كل ما تريد معرفته عن فيتور برونو المرشح لتدريب الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 05:33 مساءً - انضم البرتغالي، فيتور برونو المدير الفني السابق لفريق بورتو البرتغالي إلى قائمة المدربين المرشحين لتدريب الأهلي، خلال الفترة القادمة، خلفا للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، ليكون ضمن الأسماء المرشحة لتدريب بطل القرن الإفريقي.

وكشفت تقارير صحفية برتغالية أن فيتور برونو يتصدر قائمة المرشحين لتدريب الأهلي في الفترة الحالية، ومعه الثنائي جوزيه جوميز، المدير الفني للفتح السعودي، وماركو روزه، مدرب لايبزيج الألماني السابق.

كل ما تريد معرفته عن فيتور برونو:



فيتور برونو، هو مدرب برتغالي، من مواليد منطقة كويمبرا، ويبلغ من العمر 42 عامًا، وحصل على رخصته التدريبية "برو" من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويفضل اللعب بخطة 4-2-3-1.

بدأ فيتور برونو مشواره في عالم التدريب، بالعمل مدرب مساعد في فريق أول أغسطس الأنجولي في 2008، تحت قيادة المدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو مدرب الزمالك السابق، قبل أن يتوجه معه لتدريب فريق نافال مايو البرتغالي في 2009، وفي 2010، ترك فيتور برونو العمل مع إيناسيو، لينتقل إلى العمل مع سيرجيو كونسيسياو، المدير الفني الحالي لأيه سي ميلان الإيطالي، حيث عمل كمدرب مساعد معه في أندية ليتشويس، وأوليهانس، وكويمبرا في البرتغال.

بدأ اسم فيتور في الظهور بشكل واضح قبل 11 عامًا من الآن، عندما عمل كمدرب مساعد مع كونسيسياو في فريق سبورتنج براجا البرتغالي، ومنه إلى فيتوريا جيماريش، ثم نانت الفرنسي، في تجربة خاضها الثنائي خارج البرتغال.

واستمر عمل برونو مع كونسيسياو ، بعدما عمل الثنائي في قيادة بورتو البرتغالي عام 2017، وحققا نجاحات ملحوظة، قبل أن يغادر مدرب ميلان الإيطالي الحالي الفريق البرتغالي في يونيو الماضي.

ورأت إدارة نادي بورتو في فيتور برونو إمكانيات تولي القيادة الفنية للفريق الأول بعد مغادرة كونسيساو، وخاض المدرب البرتغالي تجربته الأولى والأخيرة حتى الآن كرجل أول لأحد الفرق، بعد مسيرة استمرت حوالي 17 عامًا من العمل كمدرب مساعد.

برونو تولى تدريب بورتو في الفترة من يوليو إلى يناير من العام الماضي، قاده خلالها في 29 مباراة، فاز في 18 مواجهة، وتلقى 8 هزائم، وتعادل في 3 مباريات، وتولى تدريب عدد من اللاعبين المعروفين، مثل ديوجو كوستا، حارس مرمى البرتغال، وجالينو، لاعب أهلي جدة السعودي الحالي، ونيكو جونزاليز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي حاليًا.

ونجح فيتور برونو خلال مسيرته مع بورتو الفوز ببطولة واحدة، هي كأس السوبر البرتغالي، إلا أنه تلقى أيضًا هزيمة ثقيلة أمام بنفيكا بأربعة أهداف مقابل هدف، كما تلقى 3 هزائم على التوالي، تمت بعدها إقالته من تدريب الفريق.

ودخل فيتور برونو قائمة المرشحين لتدريب الأخلي خلفا للسويسري مارسيل كولر، الذي تمت إقالته بعد الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، من الدور نصف النهائي، أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.