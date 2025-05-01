بقيمة 25 ألف دولا... فتح باب التقديم على جائزة حمدان الألكسو للبحث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 05:32 مساءً - تحدث أيمن عاشور، وزير التعليم العالي المصري، عند الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتربية والعلوم الثقافية في تنفيذ المشروعات الإقليمية والدولية بالمشاركة مع منظمات الإيسيسكو، والألكسو، واليونسكو، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تساعد على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

كما ترفع من الشأن المصري في المحافل الدولية المختصة بالثقافة والتعليم وبمجالات البحث العلمي، والتعليم العالي، كما تعزز من تبادل الخبرات على النطاق العربي والدولي والإفريقي.

وكشفت اللجنة الوطنية المصرية للعلوم الثقافية عن فتح باب التقديم على جائزة الألكسو للبحث التربوي المميز 2025، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، مشيرة أن الجائزة لجميع الباحثين التربويين على مستوى الوطن العربي.

وأوضحت سمية السيد مساعد الأمين العام للجنة، أنه يجب على الباحثين المتقدمين أن يكونوا من دولة عربية، ويجب أن يشترك الباحث ببحث واحد فقط، ويشترط أن يكون المتقدم يعمل في المجال التربوي أو يعمل لدى أحد العاملين في المجال.