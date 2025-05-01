نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس تحرير "دوت الخليج" يدعو الصحفيين للمشاركة الكثيفة في انتخابات التجديد النصفي والجمعية العمومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الكاتب الصحفي محمد ناسه، نائب رئيس تحرير بوابة "دوت الخليج" الإلكترونية، على الأهمية القصوى للمشاركة الفاعلة في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين والجمعية العمومية غدًا الجمعة.

وقال في تصريحات صحفية: "إن المشاركة القوية في انتخابات التجديد النصفي، هي خطوة أساسية نحو اختيار قيادات نقابية قادرة على فهم تحديات المهنة، والعمل بجدية على إيجاد حلول عملية لمشكلاتها المتراكمة، أصواتنا في صناديق الاقتراع هي أداتنا للتغيير والتأثير".

وأضاف أن حضور الجمعية العمومية يمثّل فرصة حقيقية لفتح نقاش جاد ومستفيض، حول الأزمات التي تواجه الصحافة والصحفيين في مصر، وأنها منصة حيوية لتبادل الآراء والمقترحات، والخروج برؤى موحّدة، تُسهم في رسم مستقبل أفضل لمهنة الصحافة.

ودعا "ناسه" جميع أعضاء نقابة الصحفيين، إلى تحمّل مسؤوليتهم الوطنية والمهنية، والمشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام، مؤكدًا أن قوة النقابة تُستمد من وحدة صفوف أعضائها، وحرصهم على المساهمة في صناعة القرارات، التي تخدم مصالحهم ومستقبل المهنة.

ومن المقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، غدًا الجمعة 2 مايو 2025، في مقر النقابة الكائن بـ4 شارع عبدالخالق ثروت، وذلك وفقًا لقانون إنشاء نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970.