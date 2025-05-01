نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهد جوية توثق تقدم العمل بمشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُجسد المشاهد الجوية الملتقطة مؤخرًا لمشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع (أكتوبر – أسوان – أبو سمبل)، والبالغ طوله 1100 كيلومتر، ملحمة وطنية حقيقية يجري تنفيذها بأيادٍ مصرية، حيث يشارك فيها آلاف العمال والمهندسين والخبراء، في إطار خطة الدولة الطموحة لبناء مستقبل جديد يعتمد على بنية تحتية متطورة ومستدامة.

ويمثل هذا المشروع أحد أعمدة شبكة القطار الكهربائي السريع التي تخطط الدولة لتنفيذها على مستوى الجمهورية، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في وسائل النقل الحديثة، ويعزز جهود التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

فوائد متعددة للشبكة الجديدة:

خدمة المناطق الصناعية القائمة والجديدة، مثل حلوان، 15 مايو، برج العرب، 6 أكتوبر، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، وغيرها.

دعم المناطق السياحية المتنوعة (التاريخية، الثقافية، الشاطئية، والدينية) في الجيزة، الأقصر، أسوان، أبو سمبل، سوهاج، البحر الأحمر، وغيرها.

ربط المناطق الزراعية الحديثة، مثل: الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، جنة مصر، غرب المنيا، توشكى، وشرق العوينات، بمراكز الاستهلاك وموانئ التصدير.

إنشاء محاور لوجستية بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب مصر، تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، بما يعزز حركة التجارة الداخلية والخارجية.

تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة من قطارات ومطارات وموانئ وطرق برية، لتحقيق منظومة نقل متعددة الوسائط.

دعم التنمية العمرانية المستدامة وفتح محاور جديدة للتنمية في ربوع الجمهورية.

الإسهام في الحد من التلوث البيئي عبر الاعتماد على النقل الكهربائي الصديق للبيئة.

كما تُوفر شبكة القطار الكهربائي السريع الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، في مختلف مراحل التنفيذ والتشغيل والصيانة، ما يعزز من دورها كقاطرة تنمية اقتصادية واجتماعية.