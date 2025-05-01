البابا تواضروس الثاني يزور البطريرك دانيال في قصر البطريركية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 04:34 مساءً - قام القديس البابا تواضروس الثاني بزيارة البطريرك دانيال في قصر البطريركية بوخارست، حيث أن البطريرك دانيال قام بالتعبير عن عمق العلاقات بين الكنيسة القبطية والكنيسة الأرثوذكسية الرومانية واستقبال دفوف الكنسية في مصر بحفاوة.

كما شكر البابا تواضروس مضيفه على الدعوة، وأشار إلى تاريخ كنيسته التي أسسها القديس مرقس وعلى جهادها وشهدائها، وأكد على أهمية الصلاة اليومية من أجل الحياة المسيحية.

تبادل الطرفان الهدايا: فأهدى بطريرك رومانيا أيقونات القديس ديمتريوس وأندراوس، فيما أهدى البابا تواضروس مجسم منارة الإسكندرية المكتوب عليها قانون الإيمان بعدة لغات، و أيقونتين لرحلة العائلة المقدسة في مصر.

ثم قام البابا بإجراء حوار مع المطران نيفون عن حياة وخدمة الكنيسة القبطية في قاعة كونفنتوس قبل أن يزور مع الوفد كاتدرائية القديسين قسطنطين وهيلانة ودير تشيرنيكا المكرس للقديس كالينيكوس، ودير بساريا للراهبات حيث استمع إلى شرح عن نمط الحياة في رومانيا.