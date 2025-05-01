نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات: ضبط سارق عدادات المياه في الأميرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 03:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الأميرية ، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" ، وبحوزته الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ، وبمواجهته أقر بإرتكابه عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

ضبط (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقه عدد (2 بكرة عزل أسلاك إنترنت) بأسلوب "المغافلة" من داخل إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط (سيدة "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامها بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقات بطاقات الإئتمان من المواطنين بأسلوب "المغافلة" ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عابدين لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة أجهزة كهربائية من إحدى المخازن الكائنة بدائرة القسم ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة عن طريق كسر جزء من الحائط والإستيلاء على المسروقات ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.