نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تحذر طلاب المنازل: التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة إلزامي قبل إغلاق الباب نهائيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيهًا عاجلًا إلى طلاب الثانوية العامة من فئة طلاب المنازل، تدعوهم فيه إلى الإسراع بتسجيل وملء الاستمارة الإلكترونية للتقدّم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، محذرة من أن التأخير أو الإهمال في هذا الإجراء قد يؤدي إلى استبعاد الطالب من الامتحانات بشكل نهائي.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن عملية التسجيل تُعد خطوة أساسية لا غنى عنها ضمن الإجراءات التنظيمية التي تسبق الامتحانات، إذ تعتمد عليها الوزارة في طباعة أرقام الجلوس، وتحديد توزيع الطلاب على اللجان، ومراجعة البيانات اللازمة لطباعة أوراق الأسئلة والإجابات بنظام البوكليت.

وشددت الوزارة على أن التسجيل يتم فقط من خلال البريد الإلكتروني الموحد الذي يحصل عليه الطالب من خلال بوابة الوزارة، حيث يقوم بالدخول إلى منصة الاستمارات، ثم تعبئة البيانات الأساسية المطلوبة بدقة، والتي تتضمن الاسم، الشعبة الدراسية، المواد الاختيارية، واللغة الأجنبية الثانية، مع ضرورة مراجعة البيانات قبل اعتمادها والطباعة.

ونبهت "التعليم" إلى أن أي خطأ في إدخال البيانات، خاصة ما يتعلق بالشعبة أو اللغة الثانية، سيُعتمد كما هو في أوراق الامتحان، ولن يكون هناك إمكانية للتعديل بعد ذلك، ما قد يسبب مشكلات تؤثر على مسار الطالب الامتحاني.

كما أوضحت الوزارة أن عدم تسجيل الاستمارة الإلكترونية في الموعد المحدد يُسقط حق الطالب في دخول الامتحان، باعتباره غير مُدرج ضمن كشوف الممتحنين الرسمية، ما يجعله خارج المنظومة الامتحانية لهذا العام، حتى لو كان مستوفيًا لبقية الشروط.

وفي هذا السياق، طالبت الوزارة جميع طلاب المنازل بسرعة الدخول إلى الموقع الإلكتروني، واستكمال خطوات التسجيل، ثم طباعة الاستمارة وتقديمها إلى الإدارة التعليمية التابعين لها، لضمان اعتمادها رسميًا.

يُذكر أن الوزارة تستعد هذا العام لتطبيق عدد من الإجراءات التنظيمية الجديدة لضمان الانضباط والنزاهة داخل لجان الامتحان، في إطار خطة أوسع لتحسين العملية الامتحانية وتطوير أدائها.

ودعت الوزارة الطلاب إلى متابعة الإعلانات الرسمية ومواعيد الامتحانات، والاستعداد الجيد لها، مشيرة إلى أن الالتزام بالتعليمات يُعد جزءًا من النجاح في اجتياز هذه المرحلة المصيرية.