خالد أبو الوفا يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال ويشيد بدور العمال في بناء الجمهورية الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - قدّم النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة عيد العمال، موجهًا تحية تقدير واعتزاز إلى عمال مصر الذين يمثلون الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني وعناصر رئيسية في مسيرة التنمية الشاملة.

وأكد “أبو الوفا” أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بالعنصر البشري، ويحرص على تحسين أوضاع العمال من الناحية المادية والاجتماعية والصحية، وذلك ضمن رؤية وطنية لبناء الإنسان المصري وتوفير سبل الحياة الكريمة له.

ووجه النائب التهنئة إلى وزير القوى العاملة وكافة العاملين الشرفاء في مواقع الإنتاج والخدمات، مشددًا على أن عيد العمال يُجدد التأكيد على مكانة العامل المصري ودوره في دفع عجلة الاقتصاد، وأنهم يستحقون كل صور الدعم والاحترام.



وأشار “أبو الوفا” إلى أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات تنموية خلال السنوات الأخيرة ما كان ليحدث لولا جهود العمال المخلصين الذين يعملون بروح وطنية من أجل مستقبل أفضل، لافتًا إلى أهمية الاستثمار في التدريب الفني والتعليم المهني لمواكبة احتياجات سوق العمل الحديثة.

وشدد رئيس غرفة سوهاج التجارية على أن عمال مصر هم شركاء حقيقيون في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن تمكينهم وتطوير بيئة العمل الخاصة بهم يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الوطن، داعيًا إلى الاستمرار في صياغة سياسات عادلة وآمنة تُعزز من مكانة العامل المصري وتدفعه نحو مزيد من العطاء والإنتاج.