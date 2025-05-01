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أحمد جودة - القاهرة - هل تعرف كيف توزع أضحيتك؟ إليك الطريقة الصحيحة بحسب السنة

كيف توزع لحم الأضحية؟.. دليلك الشرعي الكامل لتقسيم الأضحية في عيد الأضحى 2025.. مع قدوم عيد الأضحى 2025، يتساءل الكثير من المسلمين عن الطريقة الصحيحة لتوزيع لحم الأضحية وفقًا لما جاءت به الشريعة الإسلامية، خصوصًا مع اختلاف ظروف الناس واحتياجات الأسر. ويُعد توزيع الأضحية بشكل صحيح أحد أهم أركان أداء هذه الشعيرة المباركة.

الطريقة الشرعية لتوزيع لحم الأضحية

اتفق العلماء على أن توزيع لحم الأضحية له ثلاثة أقسام رئيسية وفقًا لما ورد في السنة النبوية:

ثلث للمضحي وأهله : يأكل منه ويدخر إن شاء.

: يأكل منه ويدخر إن شاء. ثلث يُهدى للأقارب والجيران : سواء كانوا أغنياء أو فقراء.

: سواء كانوا أغنياء أو فقراء. ثلث يُتصدق به على الفقراء والمحتاجين: ويُفضل تقديمه للمساكين الذين لا يجدون قوت يومهم.

هذا التقسيم ليس واجبًا صارمًا، بل يُستحب الالتزام به لتحقيق الحكمة من شعيرة الأضحية وهي التكافل الاجتماعي، ونشر المحبة والمودة بين الناس.

هل يجوز إعطاء الأضحية كاملة للفقراء؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من التصدق بكامل الأضحية، خاصة في حال كانت نية المضحي طلب الأجر والثواب فقط، دون الحاجة إلى تناول اللحم. لكن الأَولى أن يأكل منها ولو قليلًا، اقتداءً برسول الله ﷺ.

أمور يجب تجنبها في توزيع لحم الأضحية

لا يجوز بيع أي جزء من الأضحية (اللحم، الجلد، أو الرأس).

(اللحم، الجلد، أو الرأس). لا يُعطى الجزار أجرته من الأضحية، بل تُدفع له نقدًا.

يُفضل أن يتم التوزيع في أيام التشريق (من 10 إلى 13 ذي الحجة).

نصائح لتوزيع الأضحية بذكاء وإنسانية

استعد بكشف بأسماء الأسر المحتاجة.

وزّع اللحم بطريقة تحفظ كرامة الفقراء.

استخدم وسائل الحفظ الجيدة لضمان سلامة اللحوم عند التوزيع.

بالنسبة لشروط الأضحية في الإسلام، فهي محددة وواضحة وفقًا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية. إليك شروط الأضحية التي يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة شرعًا:

أولًا: شروط المضحي

الإسلام: يجب أن يكون المضحي مسلمًا.

البلوغ والعقل: الأفضل أن يكون بالغًا عاقلًا، وإن ضحى الصغير جاز إن كان له مال.

القدرة المالية: يجب أن يمتلك المضحي مالًا زائدًا عن حاجته وحاجة من يعول في أيام العيد.

النية: يجب أن تُنوى الأضحية ابتغاء وجه الله لا رياء ولا سمعة.

ثانيًا: شروط الأضحية نفسها

من بهيمة الأنعام: يجب أن تكون الأضحية من:

الإبل

البقر

الغنم (الضأن والماعز)

السن الشرعي للأضحية:

الإبل: 5 سنوات

البقر: سنتان

الماعز: سنة

الضأن: 6 أشهر بشرط أن يكون حجمه كبيرًا

خلوها من العيوب: لا تصح الأضحية إن كانت:

عوراء بين عورها

عرجاء بيّن عرجها

مريضة بيّن مرضها

هزيلة لا مخ فيها

ثالثًا: شروط الذبح

الذبح في الوقت المحدد:

يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى مباشرةً.

يستمر حتى غروب شمس اليوم الرابع من العيد (13 ذو الحجة).

من العيد (13 ذو الحجة). التسمية عند الذبح : يجب قول "بسم الله، والله أكبر".

: يجب قول "بسم الله، والله أكبر". الذبح بالآلة الحادة: ويجب أن يكون الذبح شرعيًا، لا صعقًا أو خنقًا أو طعنًا غير مشروع.

عدم كسر رقبتها قبل خروج الروح: بل تُترك حتى تُزهق روحها كاملة.