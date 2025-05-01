نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عيد الأضحى 2025.. دار الإفتاء توضح حكم حلاقة الشعر وتقليم الأظافر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل شراء الأضحية.. لا تحلق شعرك حتى تقرأ هذا

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2025، يتجدد التساؤل حول حكم حلاقة الشعر وتقليم الأظافر لمن ينوي الأضحية دار الإفتاء المصرية أوضحت أن هذا الأمر يُستحب تركه، وليس واجبًا، ويُفضل للمضحي أن يمتنع عن إزالة شعره وأظافره بدءًا من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة وحتى ذبح الأضحية.

حكم حلاقة الشعر وتقليم الأظافر للمضحي

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن من أراد أن يضحي، يُسن له ألا يأخذ شيئًا من شعره أو أظافره أو بشرته بدءًا من دخول شهر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته، وذلك تشبهًا بالمحرمين في الحج. لكنها أكدت أن هذا ليس واجبًا، ومن فعل ذلك لا يأثم ولا يؤثر على صحة أضحيته

آراء المذاهب الفقهية

الحنفية: يرون أن الأخذ من الشعر والأظافر مباح.

المالكية والشافعية: يستحب عدم الأخذ من الشعر والأظافر.

الحنابلة: يرون أن ذلك محرم.

دار الإفتاء المصرية تميل إلى الرأي القائل بالاستحباب، مؤكدة أن من أخذ من شعره أو أظافره لا يأثم ولا يؤثر ذلك على صحة أضحيته.

متى يبدأ الامتناع عن الحلاقة والتقليم؟

يبدأ الامتناع عن حلاقة الشعر وتقليم الأظافر للمضحي من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة، أي مع دخول شهر ذي الحجة، ويستمر حتى ذبح الأضحية.

نصائح للمضحين

التخطيط المسبق: إذا كنت تنوي الأضحية، يُفضل التخطيط لحلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل دخول شهر ذي الحجة.

إذا كنت تنوي الأضحية، يُفضل التخطيط لحلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل دخول شهر ذي الحجة. النية: تأكد من نيتك للأضحية والتزم بالسنن المستحبة لتعظيم الأجر.

تأكد من نيتك للأضحية والتزم بالسنن المستحبة لتعظيم الأجر. الاستشارة: في حال وجود أي استفسارات، يُفضل الرجوع إلى العلماء أو الجهات المختصة مثل دار الإفتاء المصرية.​

شروط الأضحية الشرعية:

حسب الشريعة الإسلامية، يجب توفر شروط الأضحية التالية: