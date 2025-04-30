قبل عيد الأضحى دليلك الكامل لشراء الأضحية 2025.. الأسعار، الشروط، والنصائح الشرعية

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أحمد جودة - القاهرة - دليلك الكامل لشراء الأضحية 2025.. الأسعار، الشروط، والنصائح الشرعية.. مع اقتراب عيد الأضحى 2025، يبدأ المسلمون في مصر وخارجها في التحضير لشعيرة الأضحية، التي تُعد من أعظم القربات إلى الله. ومع ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، تزداد الحاجة إلى دليل شامل يُساعد المواطنين على اتخاذ قرار شراء الأضحية بطريقة شرعية واقتصادية في آنٍ واحد.

أسعار الأضاحي في مصر 2025

شهدت أسعار الأضاحي ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام نتيجة لعدة عوامل اقتصادية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الخراف (الضأن): الكيلو القائم بين 90 و225 جنيهًا حسب النوع والمنطقة.

الكيلو القائم بين 90 و225 جنيهًا حسب النوع والمنطقة. الماعز: متوسط السعر نحو 5،000 جنيه للرأس.

متوسط السعر نحو 5،000 جنيه للرأس. العجول البقري: الكيلو القائم بين 54 و60 جنيهًا.

الكيلو القائم بين 54 و60 جنيهًا. العجول الجاموسي: يبدأ من 49 جنيهًا ويصل إلى 55 جنيهًا للكيلو.

منافذ بيع الأضاحي الرسمية

توفر وزارة الزراعة منافذ بيع معتمدة بأسعار مخفّضة في عدد من المحافظات، أبرزها:

القاهرة: هايبر الطيران بمدينة نصر.

هايبر الطيران بمدينة نصر. الجيزة: مزرعة صفط، كلية الزراعة.

مزرعة صفط، كلية الزراعة. القليوبية: مشتل قها، جزيرة الشعير، محطات البحوث ببهتيم.

هذه المنافذ تضمن جودة الأضحية، وبيعها بأسعار مناسبة مقارنة بأسواق القطاع الخاص.

أسباب ارتفاع الأسعار

يرجع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، من أبرزها:

زيادة تكلفة الأعلاف محليًا وعالميًا.

قلة المعروض من المواشي.

ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل.

شروط الأضحية الشرعية

حسب السنة النبوية، يجب أن تتوفر شروط الأضحية التالية لتكون صحيحة:

أن تكون من بهيمة الأنعام: إبل، بقر، غنم (ضأن أو ماعز).

إبل، بقر، غنم (ضأن أو ماعز). بلوغ السن الشرعي:

الإبل: 5 سنوات

البقر: سنتان

الماعز: سنة

الضأن: 6 أشهر (إذا بدا كالثني)

خلوها من العيوب: مثل العرج أو المرض أو الهزال الشديد.

مثل العرج أو المرض أو الهزال الشديد. الذبح في الوقت الشرعي: من بعد صلاة العيد وحتى مغرب يوم 13 ذو الحجة.

من بعد صلاة العيد وحتى مغرب يوم 13 ذو الحجة. التسمية عند الذبح: مع استخدام آلة حادة وعدم كسر الرقبة قبل خروج الروح.

مع استخدام آلة حادة وعدم كسر الرقبة قبل خروج الروح. نصائح هامة قبل شراء الأضحية

اشتري من مصدر موثوق أو من منفذ رسمي.

افحص الأضحية جيدًا قبل الشراء.

قارن بين الأسعار في الأسواق المختلفة.

خطط لميزانيتك مبكرًا، وتجنب الشراء المتأخر.

نصائح هامة قبل شراء الأضحية

اشتري من مصدر موثوق أو من منفذ رسمي.

افحص الأضحية جيدًا قبل الشراء.

قارن بين الأسعار في الأسواق المختلفة.

خطط لميزانيتك مبكرًا، وتجنب الشراء المتأخر.