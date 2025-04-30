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أحمد جودة - القاهرة - وزارة الزراعة تُطلق منافذ بيع رسمية لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة

قبل عيد الأضحى.. تعرف على شروط الأضحية وأسعارها في الأسواق المصرية.. مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2025، ارتفعت أسعار الأضاحي في مصر بشكل ملحوظ، ما أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين خاصة مع الظروف الاقتصادية الراهنة هذا الارتفاع في أسعار الأضاحي في مصر 2025 دفع الكثير من الأسر للتساؤل حول أفضل أماكن شراء الأضحية، وأسهل الطرق للالتزام بـ شروط الأضحية الشرعية والمالية في الوقت ذاته.

أسعار الأضاحي 2025 في الأسواق المصرية

شهدت الأسواق المصرية تفاوتًا ملحوظًا في أسعار الأضاحي، والتي تختلف باختلاف نوع الأضحية والمنطقة الجغرافية. جاءت الأسعار كالتالي:

الخراف (الضأن): تراوح سعر الكيلو القائم بين 90 و225 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو القائم بين 90 و225 جنيهًا. الماعز: وصل متوسط سعر الرأس إلى نحو 5،000 جنيه.

وصل متوسط سعر الرأس إلى نحو 5،000 جنيه. العجول البقري: تراوح سعر الكيلو القائم بين 54 و60 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو القائم بين 54 و60 جنيهًا. العجول الجاموسي: بدأ من 49 جنيهًا ووصل إلى 55 جنيهًا للكيلو.

منافذ بيع الأضاحي الرسمية

في محاولة للحد من هذه الزيادة، أعلنت وزارة الزراعة المصرية عن توفير منافذ بيع رسمية تشمل:

القاهرة: هايبر الطيران بمدينة نصر.

هايبر الطيران بمدينة نصر. الجيزة: مزرعة صفط، كلية الزراعة.

مزرعة صفط، كلية الزراعة. القليوبية: محطات البحوث ببهتيم، مشتل قها، جزيرة الشعير.

تهدف هذه المبادرات لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة وجودة مضمونة للمواطنين.

أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي

يرجع السبب في ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها:

ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا.

نقص المعروض من الماشية.

زيادة تكلفة النقل والوقود.

شروط الأضحية الشرعية

حسب الشريعة الإسلامية، يجب توفر شروط الأضحية التالية:

أن تكون من بهيمة الأنعام (إبل – بقر – غنم).

(إبل – بقر – غنم). بلوغ السن الشرعي (الإبل 5 سنوات، البقر سنتان، الضأن 6 أشهر بشرط أن يُشبه الكبير).

خلو الأضحية من العيوب الظاهرة (العرج – العور – الهزال الشديد).

الذبح يتم في الوقت المحدد شرعًا من بعد صلاة العيد حتى غروب شمس يوم 13 ذو الحجة، مع التسمية واتباع الذبح الشرعي الصحيح.

نصائح قبل شراء الأضحية

اشترِ من المنافذ المعتمدة.

قارن الأسعار بدقة.

افحص الأضحية جيدًا.

خطط ماليًا قبل الشراء.

يُعد عيد الأضحى مناسبة دينية عظيمة، ويجب على الجميع الاستعداد لها بما يتناسب مع إمكانياتهم، مع الحفاظ على روح التضحية والتكافل الاجتماعي.​