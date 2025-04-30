أسعار الأضاحي في مصر لعام 2025 – ارتفاعات ملحوظة وتحديات تواجه المواطنين​

أحمد جودة - القاهرة - أسعار الأضاحي في الأسواق المصرية

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2025، تشهد أسعار الأضاحي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة، مما يثير قلق المواطنين ويضعهم أمام تحديات مالية جديدة.​

أسعار الأضاحي في الأسواق المصرية

تفاوتت أسعار الأضاحي هذا العام بشكل كبير، حيث سجلت الأسعار التالية:​

الخراف (الضأن): تراوح سعر الكيلو القائم بين 90 و225 جنيهًا، حسب النوع والمنطقة.​

تراوح سعر الكيلو القائم بين 90 و225 جنيهًا، حسب النوع والمنطقة.​ الماعز: بلغ متوسط السعر نحو 5،000 جنيه للرأس

بلغ متوسط السعر نحو 5،000 جنيه للرأس العجول البقري: تراوح سعر الكيلو القائم بين 54 و60 جنيهًا، حسب الوزن.​

تراوح سعر الكيلو القائم بين 54 و60 جنيهًا، حسب الوزن.​ العجول الجاموسي: بدأ سعر الكيلو القائم من 49 جنيهًا للوزن الأعلى، وارتفع تدريجيًا ليصل إلى 55 جنيهًا للكيلو للأوزان الأقل.​

منافذ البيع الرسمية

في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، قامت وزارة الزراعة المصرية بتوفير منافذ بيع رسمية للأضاحي في مختلف المحافظات، منها:​

القاهرة: هايبر الطيران بمدينة نصر

هايبر الطيران بمدينة نصر الجيزة: مزرعة صفط، كلية الزراعة

مزرعة صفط، كلية الزراعة القليوبية: جزيرة الشعير، مشتل قها، محطات البحوث ببهتيم.

جزيرة الشعير، مشتل قها، محطات البحوث ببهتيم. تهدف هذه المنافذ إلى تقديم الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.​

أسباب ارتفاع الأسعار

يرجع ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام إلى عدة عوامل، أبرزها:

زيادة تكلفة الأعلاف: نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا.​

نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا.​ قلة المعروض: بسبب انخفاض أعداد المواشي المتاحة للبيع.

بسبب انخفاض أعداد المواشي المتاحة للبيع. ارتفاع تكاليف النقل: بسبب زيادة أسعار الوقود.​

نصائح للمواطنين

في ظل هذه الظروف، يُنصح المواطنون بالتالي:​

الشراء من المنافذ الرسمية: لضمان الحصول على أسعار مناسبة وجودة مضمونة.​

لضمان الحصول على أسعار مناسبة وجودة مضمونة.​ المقارنة بين الأسعار: قبل اتخاذ قرار الشراء

قبل اتخاذ قرار الشراء التحقق من صحة الأضحية: والتأكد من خلوها من الأمراض.​

والتأكد من خلوها من الأمراض.​ التخطيط المسبق: لتوفير الميزانية اللازمة لشراء الأضحية.​

بالنسبة لشروط الأضحية في الإسلام، فهي محددة وواضحة وفقًا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية. إليك شروط الأضحية التي يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة شرعًا:

أولًا: شروط المضحي

الإسلام : يجب أن يكون المضحي مسلمًا.

: يجب أن يكون المضحي مسلمًا. البلوغ والعقل : الأفضل أن يكون بالغًا عاقلًا، وإن ضحى الصغير جاز إن كان له مال.

: الأفضل أن يكون بالغًا عاقلًا، وإن ضحى الصغير جاز إن كان له مال. القدرة المالية : يجب أن يمتلك المضحي مالًا زائدًا عن حاجته وحاجة من يعول في أيام العيد.

: يجب أن يمتلك المضحي مالًا زائدًا عن حاجته وحاجة من يعول في أيام العيد. النية: يجب أن تُنوى الأضحية ابتغاء وجه الله لا رياء ولا سمعة.

ثانيًا: شروط الأضحية نفسها

من بهيمة الأنعام : يجب أن تكون الأضحية من:

: يجب أن تكون الأضحية من: الإبل

البقر

الغنم (الضأن والماعز)

السن الشرعي للأضحية :

: الإبل: 5 سنوات

البقر: سنتان

الماعز: سنة

الضأن: 6 أشهر بشرط أن يكون حجمه كبيرًا

خلوها من العيوب : لا تصح الأضحية إن كانت:

: لا تصح الأضحية إن كانت: عوراء بين عورها

عرجاء بيّن عرجها

مريضة بيّن مرضها

هزيلة لا مخ فيها

ثالثًا: شروط الذبح

الذبح في الوقت المحدد: