حلم رونالدو يتلاشى.. نادى النصر يودع دوري أبطال آسيا بخسارة أمام كاواساكي 3–2

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 10:29 مساءً - غادر فريق النصر السعودي منافسات دوري أبطال آسيا للموسم 2024–2025، بعد خسارته أمام كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 3–2، في مواجهة نصف النهائي التي أقيمت على ملعب "الإنماء".

النصر ضد كاواساكي فرونتال

وسجّل أهداف الفريق الياباني كل من تاتسويا إتو في الدقيقة 10، وي. أوزوكي في الدقيقة 41، قبل أن يختتم أكيهيرو إيناجا الثلاثية بهدف ثالث في الدقيقة 76.

بينما أحرز هدف النصر الأول ساديو ماني في الدقيقة 28، وأضاف أيمن يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 87.

النصر ينعش آماله بتسجيله هدف تقليص الفارق#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #النصر_كاواساكي#afcchampionsleague pic.twitter.com/PrdmEvX5CU

النصر وكاواساكي الياباني

وبهذه الخسارة، تحطّم حلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيادة النصر نحو النهائي وتحقيق أول لقب قاري مع "العالمي".

وبخروجه من البطولة، يفشل النصر في إنقاذ موسمه القاري، إذ يحتل حالياً المركز الثالث في دوري المحترفين السعودي برصيد 60 نقطة، متأخراً بـ8 نقاط عن المتصدر الاتحاد.

نهائي أبطال آسيا للنخبة

وسيلتقي كاواساكي في النهائي مع أهلي جدة، في المباراة المقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

تشكيلة النصر في الشوط الأول:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام – سيماكان – علي لجامي – نواف بوشل.

خط الوسط: أوتافيو – بروزوفيتش – علي الحسن.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – جون دوران – ساديو ماني.

وكان النصر قد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه الكبير على يوكوهاما مارينوس الياباني بنتيجة 4–1 في ربع النهائي، فيما بلغ كاواساكي هذا الدور بعد فوز مثير على السد القطري بنتيجة 3–2.

وتُعد هذه المواجهة الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين، كما أنها ثاني مواجهة متتالية للنصر أمام نادٍ ياباني في البطولة، بعد انتصاره الأخير على يوكوهاما.