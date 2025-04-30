نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الخارجية تتابع واقعة احتجاز طلبة مصريين في الجمهورية القيرغيزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج واقعة إحتجاز أربعة طلبة مصريين في الجمهورية القيرغيزية منذ 14 أبريل 2025، حيث قامت السفارة المصرية في كازخستان، التي تقوم بمهام التمثيل غير المقيم في الجمهورية القيرغيزية، بالتواصل مع السلطات القرغيزية فور علمها بالواقعة للاطمئنان على أحوال الطلبة المصريين، والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها وفقًا للقوانين ذات الصلة في الجمهورية القيرغيزية.

وقد تواصلت السفارة المصرية فى كازخستان، ومنذ اللحظة الاولى من علم السفارة بالواقعة، مع أهالي الطلاب المحتجزين بصورة دورية لاطلاعهم على المستجدات، كما قامت السفارة المصرية بتوجيه مذكرة رسمية لوزارة الخارجية القيرغيزية لطلب الاطلاع على آخر ملابسات الواقعة، وموعد جلسة المحاكمة في الجمهورية القيرغيزية، وإفادة أهل الطلبة المحتجزين بكافة التطورات التي ترد من السلطات القرغيزية أولًا بأول، فضلا عن طلب تسهيل تواصل السفارة هاتفيا مع الطلبة.

وقد وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بتكليف القنصل المصري في كازخستان بالقيام بمهمة قنصلية استثنائية إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك لحضور أولي جلسات محاكمة الطلاب، عند تحديد موعدها، لتسهيل حصولهم على كافة الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية.