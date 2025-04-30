نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية اليونان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جرى اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، مع السيد "جورجيوس جيرابيتريتيس" وزير خارجية اليونان يوم الأربعاء، في إطار المتابعة الدورية لسبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

أكد الوزير عبد العاطى الحرص على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين ودفعها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية استنادًا للروابط التاريخية، وأشاد وزير الخارجية بمواقف اليونان المساندة لمصر في مختلف المحافل الدولية وبالاتحاد الأوروبى.

كما أكد الوزير عبد العاطى على تطلع مصر لمواصلة تعزيز التنسيق المشترك اتصالًا بعضوية اليونان غير الدائمة الحالية في مجلس الأمن لعامى ٢٠٢٥-٢٠٢٦ لدعم الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي.