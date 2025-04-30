برشلونة ضد الإنتر.. التشكيل الرسمى لقمة نصف نهائى دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 09:32 مساءً - أعلن ناديا برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي عن تشكيل المواجهة المنتظرة بين الفريقين المقرر لها في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "مونتجويك" في "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: كوبارسي، مارتينيز، كوندي ومارتين.

الوسط: بيدري، أولمو ودي يونج.

الهجوم: لامين يامال، رافينيا.

تشكيل الإنتر

حراسة المرمى: سومر.

الدفاع: بيسيك، أتشيربي، باستوني ودومفريس.

الوسط: باريلا، هاكان أوغلو ومخيتاريان.

الهجوم: ديماركو، تورام ولاوتارو.

وحجز برشلونة مقعده في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تفوق على بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 5 – 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

أما الإنتر فتأهل إلى الدور ذاته بعد عبور عقبة بايرن ميونخ الألماني، حيث انتصر ذهابًا بملعب "أليانز أرينا" معقل البايرن بنتيجة 2 – 1، قبل أن يتعادل بنتيجة 2 – 2 بملعب "جوزيبي مياتزا"، ليتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 – 3.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما توج بطلاً لبطولة كأس ملك إسبانيا للمرة الـ 32 في تاريخه بعد تغلبه على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3 – 2 بعد التمديد للأشواط الإضافية، وذلك فى المباراة النهائية التي جمعتهما بمدينة "إشبيلية".

وقطع برشلونة الخطوة الثانية فى رحلة التتويج بالرباعية التاريخية هذا الموسم بعدما توج في يناير الماضي بأول ألقابه هذا الموسم بعد تغلبه أيضًا على ريال مدريد بنتيجة 5 – 2 في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي جمعهما بالمملكة العربية السعودية، فيما حقق برشلونة الفوز الثالث على التوالي هذا الموسم، بعدما سبق وأن تغلب على الريال برباعية نظيفة في أكتوبر الماضي بملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة متفوقًا بفارق 4 نقاط على ريال مدريد صاحب الوصافة، وبإمكان برشلونة أن يحسم لقب الدوري الإسباني "الليجا" لصالحه حال تغلبه على ريال مدريد عندما يلتقيان مجددًا يوم 11 مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر المسابقة المحلية.

ويسعى برشلونة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من آماله في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل خوض مباراة الإياب بمدينة "ميلانو" الإيطالية، حيث يطمح برشلونة، الفائز باللقب خمس مرات لاستعادة أمجاده القارية بعد سنوات من الإخفاقات الأوروبية.

ويعتمد برشلونة على القوة الهجومية المتمثلة في الثلاثي رافينيا ولامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي، الذي تحوم الشكوك حول مشاركته في لقاء الذهاب أمام الإنتر بسبب الإصابة.