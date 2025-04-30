نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين الجمعة 2 مايو 2025م في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم السكرتير العام، جدول أعمال عقد الجمعية العمومية للنقابة، يوم الجمعة 2 مايو 2025.

وتعقد نقابة الصحفيين، الجمعة، جمعيتها العمومية، وانتخابات التجديد النصفي، لانتخاب 6 من المجلس ونقيب.

1. السلام الجمهوري.

2. كلمة رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات.

3. بيان الجمعية العمومية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

4. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).

5. النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

6. التصديق على الميزانية والحساب الختامي للسنة المنتهية في31/12/2024،وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة2025م.

7. التوصيات والقرارات.

8. انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.