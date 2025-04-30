مصطفى مدبولي يكلف بتشكيل لجنة فنية لفحص حادث الواحات وسرعة صرف تعويضات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 08:28 مساءً - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،، تداعيات الحادث الذي وقع مساء اليوم، وتسبب فى اندلاع حريق نجم عن كسر بخط غاز رئيسي على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء عدة اتصالات بالوزراء والمسئولين المعنيين؛ للوقوف على تفاصيل الحادث، وكلف بتشكيل لجنة فنية؛ للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوعه، كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتعامل الفوريّ مع المصابين ونقلهم لأقرب المستشفيات؛ لسرعة تلقي العلاج اللازم، مع القيام على الفور بإزالة آثار الحادث، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للسيطرة على الوضع في المنطقة والمناطق والأحياء المجاورة.

كما كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة صرف التعويضات المناسبة لضحايا الحادث المروع، متوجها لأسرهم بخالص العزاء والمواساة، داعيا الله أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.